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Dünya

Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri Berlin'de farkındalık eylemi düzenledi

Çevre örgütü Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri, Dünya Mülteci Günü öncesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de ortak farkındalık eylemi düzenledi.

Cüneyt Karadağ  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri Berlin'de farkındalık eylemi düzenledi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Federal Meclis yakınındaki Spree Nehri'nde düzenlenen eylemde, sınırları sembolize eden kopmuş dikenli tel çizili pankart ile "İnsan hakları herkes için geçerlidir", "Sığınma hakkını savun", "İklim krizi sınır tanımaz" yazılı pankartlar açıldı.

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Aktivistler tarafından yapılan basın açıklamasında, Alman hükümetine, göç konusunda insanlık dışı ve ırkçı taleplerden yeterince uzak durmadığı eleştirisi yöneltildi.

Uluslararası Af Örgütünden Sophie Scheytt, "Mültecileri başarısız sosyal politikanın günah keçisi yapmak yerine, anlatının değiştirilmesi ve korku ortamına kararlılıkla karşı çıkan bir politika gereklidir." ifadesini kullandı.

Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü aktivistleri tarafından, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü öncesinde Spree Nehri'nde kanolarla düzenlenen eylem nedeniyle Federal Meclis çevresi tekne trafiğine kapatıldı.

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