Dolar
39.73
Euro
45.89
Altın
3,387.48
ETH/USDT
2,243.00
BTC/USDT
101,360.00
BIST 100
9,141.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran Heft-i Tir meydanı’ndan yayındayız.
logo
Dünya

Almanya'da üst düzey yetkili İran'a ilişkin ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı

Almanya'da Başbakanlıktaki üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı.

Erbil Başay  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Almanya'da üst düzey yetkili İran'a ilişkin ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı

Berlin

Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin aralarında AA muhabirinin de bulunduğu yabancı basın mensuplarına bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, zirvede İran konusunun gündemde olmadığını, ancak zirve kapsamında yapılacak görüşmelerde konu olacağını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alman tarafının bu konuda kimlerle görüşmeler yapacağının henüz belli olmadığını ifade eden yetkili, "Bunu, (Almanya, İngiltere, Fransa) E3 olarak tekrar ele almak istiyoruz. Elbette Amerikalılarla bu konuyu konuşma fırsatımız olacak." dedi.

Yetkili, konuyu ele alabilecek "önemli olan ve önemli rol oynayan başka ortakların" da bulunduğunu vurgulayarak, "Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sadece aynı görüşte olanlarla değil, olaylara farklı bakış açısına sahip olanlarla da konuştuklarını ifade eden yetkili, "Şansölye (Friedrich Merz), son günlerde Umman, Katar ve Türkiye ile yaptığı görüşmeleri de önemli gördü. Bunların hepsi de mesaj iletebilecek ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Merz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine de işaret eden yetkili, iki liderin "kriz yönetimi çalışmalarına ilişkin birbirlerini bilgilendirdiğini" aktardı.

Lahey'de önemli bir NATO Zirvesi'nin gerçekleştireceğini belirten yetkili, zirvede "İttifak güçlüdür" ve "İttifak birlik içindedir" sinyali vermeyi amaçlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes kuruldu
Türkiye ile UNRWA arasında Ankara'da ofis açılmasına yönelik anlaşma imzalandı
Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü
BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Moratinos: Bir ulusun hayatı tehlikedeyse, tüm ulusların hayatı tehlikededir
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuştur

Benzer haberler

Almanya'da üst düzey yetkili İran'a ilişkin ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı

Almanya'da üst düzey yetkili İran'a ilişkin ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı

İsrail ordusu, Tahran’a saldırıların süreceğini açıkladı

İsrail'in, İran'daki sembol yapıları vurarak "savaşı bitirin yoksa rejim devrilecek" mesajı verdiği iddiası

ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki vatandaşlarına uyarıda bulundu

ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki vatandaşlarına uyarıda bulundu
Trump'ın saldırı kararında İran'ın ABD'yi "oyalamasının" ve İsrail'in "hava üstünlüğünün" etkili olduğu iddiası

Trump'ın saldırı kararında İran'ın ABD'yi "oyalamasının" ve İsrail'in "hava üstünlüğünün" etkili olduğu iddiası
Fransa Dışişleri Bakanı, İran'da güç kullanarak rejim değişikliğine gitmenin tehlikeli olacağını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı, İran'da güç kullanarak rejim değişikliğine gitmenin tehlikeli olacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet