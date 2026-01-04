Berlin'de 50 bin haneyi elektriksiz bırakan sabotajın sorumluluğunu aşırı solcu örgüt üstlendi

Dolar
Almanya'nın başkenti Berlin'de 50 bin haneyi elektriksiz bırakan sabotaj eyleminin sorumluluğunu aşırı solcu Volkan Grubu (Vulkan Gruppe) üstlendi.

Cüneyt Karadağ  | 04.01.2026 - Güncelleme : 04.01.2026
Berlin

Alman medyasında yer alan haberlere göre, aşırı solcu bir örgüt olan Volkan Grubu tarafından kaleme alınarak polise gönderilen bir mektupta, Berlin'in Lichterfelde ilçesindeki bir enerji santraline bağlı kablolara yönelik kundaklamanın "kamu yararına bir eylem" olduğu savunuldu.

Mektupta, doğal gaz santralinin başarıyla sabote edildiği vurgulanarak, bunun, fosil yakıt endüstrisine karşı uluslararası bir dayanışma eylemi olduğu ileri sürüldü.

Daha az varlıklı semtlerde yaşayanlardan özür dilenen mektupta, grubun zenginlere yönelik sempatisinin sınırlı olduğu belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, Volkan Grubu, 2011 yılından bu yana Berlin ve Brandenburg'da çeşitli kundaklama saldırılarıyla gündeme geldi.

Grup, 2021 ve 2024 yıllarındaki Tesla fabrikasının elektrik altyapısına yönelik saldırılarla da ilişkilendiriliyor.

Berlin Anayasayı Koruma Dairesi, Volkan Grubu’nu anarşist bir örgüt olarak sınıflandırıyor.

Berlin'de önceki gün elektrik kablolarında çıkan yangın sonucu yaklaşık 50 bin hane ile 2 bin ticari işletme elektriksiz kalmıştı.

Kesinti nedeniyle bölgede yaşayan yüz binden fazla insan mağdur olmuştu.

Yetkililer kesintinin 8 Ocak'a kadar sürebileceğini açıklamıştı.

