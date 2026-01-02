Dolar
42.99
Euro
50.42
Altın
4,395.52
ETH/USDT
3,044.70
BTC/USDT
89,501.00
BIST 100
11,416.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak için Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü

Almanya'da toplam istihdam, devam eden ekonomik yavaşlama ve zor durumda olan sanayi nedeniyle geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü.

Bahattin Gönültaş  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ortalama toplam istihdam 46 milyon olarak gerçekleşti. Böylece ülkede istihdam edilen kişi sayısı Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 2024 yılına göre 5 bin kişi azaldı.

Destatis açıklamasında, Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılı hariç istihdamın 2006'dan bu yana sürekli arttığı hatırlatıldı.

İstihdam, Kovid-19 salgını öncesi 15 yıl boyunca artarken, salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki seneye göre yüzde 0,7 başka bir deyişle 325 bin düşüş göstermişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl istihdam kayıpları öncelikle sanayi sektöründe yaşanırken kamu sektöründe yeniden büyüme görüldü.

Destatis açıklamasında, "2025 yılında bu istihdam eğiliminin ana nedenleri, işgücü piyasasındaki ekonomik yavaşlama ve önceki yıllarda olduğu gibi demografik değişimin giderek daha belirgin hale gelen etkileriydi." ifadesi yer aldı. Bu değişim, emekli olan yüksek doğum oranına sahip Baby Boomer (1946-1964) kuşağının yerini alacak gençlerin işgücüne girişinin giderek azaldığını gösterdi.

Arındırılmamış rakamlarla ele alındığında ülkede işsizlik, geçen yıl yüzde 3,1'den 3,5'e yükseldi. İşsiz sayısı da geçen yıl 161 bin artarak 1,7 milyona ulaştı.

İstihdam edilebilecek kişi sayısı geçen yıl 156 bin artarak 47,5 milyona yükseldi.

Destatis, istihdamdaki artışın nedeni olarak önceki yıllarda olduğu gibi yabancı işçi göçü ve yerli nüfusun iş gücüne katılımının artmasını gösterdi. Yaşlılar ve kadınlar arasında daha yüksek istihdam oranları görüldü.

Geçen yıl istihdama en büyük katkı yüzde 0,5 artışla (164 bin kişi) hizmet sektöründen geldi.

İmalat ve inşaat sektörlerinde istihdam kaybı yaşanması ise dikkati çekti. Enerji dahil sanayide istihdam edilen kişi sayısı geçen yıl yüzde 1,8 (143 bin) azalarak 7,9 milyon kişiye indi.

İnşaat sektöründe istihdam 23 bin kişi azalarak 2,6 milyona düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Sivas'ta Hafik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele dört koldan devam ediyor
Engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği başvuruları başladı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 117 zanlı adliyede
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü

Almanya'da istihdam geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: İstihdam yaklaşık 33 milyon kişiyle tarihi zirveye çıktı

Kamuda EKPSS üzerinden 1573 engelli vatandaş istihdam edilecek

Almanya’da banka soygununda 30 milyon avro çalındı

Almanya’da banka soygununda 30 milyon avro çalındı
Bakan Göktaş: Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık

Bakan Göktaş: Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık
Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet