Dolar
13.63
Euro
15.51
Altın
1,893.54
ETH/USDT
2,740.50
BTC/USDT
39,254.00
BIST 100
2,054.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca “Hanau Anma Paneli” Ankara’da düzenleniyor YTB Başkanı Abdullah Eren, Ankara’da “Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele (NESAM)”portalı tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Bennett'e göre İran, nükleer müzakerelerde Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılmasını istiyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.

Mücahit Aydemir   | 21.02.2022
Bennett'e göre İran, nükleer müzakerelerde Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılmasını istiyor

Quds


Bennett, Kudüs'te düzenlenen ve ABD'nin önde gelen Yahudi kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı "Başkanlar Konferansı" adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere değindi.

İran ile uluslararası aktörler arasındaki nükleer müzakerelerin yakın zamanda bir anlaşmaya dönüşeceğini belirten Bennett, "Yapılacak bu anlaşma, öyle görünüyor ki, daha fazla şiddetin olacağı daha tehlikeli bir Orta Doğu yaratacak. ABD'nin bizim en büyük ve en güçlü dostumuz olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bu anlaşmanın sonuçlarına bölgede ve İsrail'de yaşayan bizler katlanacağız." dedi.

İran'ın "tüm bu kazanımlara rağmen yeni bir talebi daha olduğunu" kaydeden Bennett, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun ne demek olduğunu size açıklayayım: İran, dünyanın en büyük terör örgütünün kancanın ucundan kurtulmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

İran ile varılacak anlaşmanın İsrail'in güvenliği için yeni sorunlar doğuracağını savunan Bennett, "İsrail, İran'ın nükleer gücün eşiğinde bir devlet olmasına izin vermeyecek." dedi.

İsrail Başbakanı, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini geliştirmede büyük ilerleme kaydettiğine işaret ederek, anlaşma sonunda yaptırımların kaldırılması ile İran'ın "on milyarlarca dolar" kazanç sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 935 bini aştı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Kovid-19'a yakalandı
Avustralya sınırları çift doz aşılı ziyaretçilere yarın açılıyor

Benzer haberler

Bennett'e göre İran, nükleer müzakerelerde Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılmasını istiyor

Bennett'e göre İran, nükleer müzakerelerde Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılmasını istiyor

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkarsa ABD'nin yanında olacağız

İsrail Başbakanı'na göre İran'la yeni nükleer anlaşma öncekinden daha zayıf olacak

İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı

İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş yaptı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hem Filistin hem İsrail temaslarımız devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hem Filistin hem İsrail temaslarımız devam edecek
Bennett, İsrail'de Omicron dalgasının kırılmakta olduğunu söyledi

Bennett, İsrail'de Omicron dalgasının kırılmakta olduğunu söyledi