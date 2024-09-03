Belçika'da kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı
Belçika'da 1 Eylül'de termometrelerin 31,3 santigrat dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi.
Ankara
Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw'un sosyal medya paylaşımına göre, ülke sonbahara yeni bir sıcaklık rekoruyla başladı.
RMI tarafından ölçülen 31,3 santigrat dereceyle 1906'da kaydedilen 29,2 santigrat derecelik bir önceki rekor kırılmış oldu.
Böylelikle ülkede şimdiye kadar kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.