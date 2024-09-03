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Dünya

Belçika'da kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı

Belçika'da 1 Eylül'de termometrelerin 31,3 santigrat dereceyi göstermesiyle sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi.

Melike Pala  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Belçika'da kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı

Ankara

Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) yetkilisi David Dehenauw'un sosyal medya paylaşımına göre, ülke sonbahara yeni bir sıcaklık rekoruyla başladı.

RMI tarafından ölçülen 31,3 santigrat dereceyle 1906'da kaydedilen 29,2 santigrat derecelik bir önceki rekor kırılmış oldu.

Böylelikle ülkede şimdiye kadar kayıtlara geçen "en sıcak 1 Eylül" yaşandı.

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