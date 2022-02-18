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Dünya

Belçika sömürge geçmişinin izlerini başkentten silmeyi tartışacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'in yöneticileri, Afrika'daki sömürge geçmişinin kentte bulunan izlerini silmek hedefiyle kurulan çalışma grubunun yazdığı raporu tartışmaya hazırlanıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.02.2022
Belçika sömürge geçmişinin izlerini başkentten silmeyi tartışacak

Brüksel

Eylül 2020'de kurulan çalışma grubu, kentte kamuya açık alanlarda ülkenin sömürge geçmişini temsil eden veya hatırlatan sembollerle ilgili raporunu Brüksel yönetimine sundu.

Raporda heykeller, anıtlar, binalar, meydan ve cadde isimleri gibi sömürge sembollerin 19. yüzyılın sonundan beri kullanıldığı ve kentin kamusal alanlarının tek yanlı ve propaganda perspektifiyle düzenlendiği belirtildi.

Sömürülen kişilerin ve onların halen Brüksel'de yaşayan torunlarının varlığının dikkate alınmadığı vurgulanan raporda, "Bugün kamusal alanlar Brüksel'in şu anki sakinlerinin vizyonunun yansıtmamaktadır. Eskiden normal olan bugün artık normal değildir." ifadeleri yer aldı.

Brüksel'deki birçok anıtsal yapının Belçika'nın Kongo, Ruanda ve Burundi gibi Afrika ülkeleriyle tarihi ilişkilerine işaret ettiğini vurgulayan raporda örnek olarak Adalet Sarayı ve 50. Yıl Parkı gibi alanlar sıralandı.

Bu tür yerlerin inşasının Belçika Kralı 2. Leopold döneminde Afrika'dan getirilen fil dişi, kauçuk ve kereste gibi zenginliklerin satışından elde edilen gelirle yapıldığı hatırlatıldı.

Raporda getirilen öneriler arasında Kral 2. Leopold'un şehir merkezinde bulunan ve özellikle Afrika kökenlilerin yaşadığı mahalle yakınındaki atlı heykelinin kaldırılması veya sömürge kurbanlarının anısını yaşatacak şekilde dönüştürülmesi, 50. Yıl Parkı başta olmak üzere bazı parklardaki sömürge dönemi heykellerinin kaldırılması, tünel, cadde, meydan gibi yerlere verilen Kral 2. Leopold ve diğer sömürge döneminin simge kişilerinin isimlerinin değiştirilmesi gibi başlıklar bulunuyor.

Mimari, sanat, tarih, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda uzman 16 kişiden oluşan grubun raporunu Brüksel bölgesel yönetimi ve parlamentosunun tartışması bekleniyor.

Belçika'nın başta Kongo olmak üzere Afrika'da yaklaşık 80 yıllık sömürge geçmişi bulunuyor. Özellikle 1885 ile 1908 arasındaki Kral 2. Leopold döneminde, bugün Kongo Demokratik Cumhuriyeti olan ülke yıllarca yağmalanmıştı.

Kral 2. Leopold, milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş, uygulamalarıyla zaman içinde "Kongo kasabı" olarak anılmıştı. Kongo, Belçika’dan bağımsızlığını 1960’ta kazanmıştı.

Kral 2. Leopold, hiç ayak basmadığı Afrika'dan elde edilen zenginlikle Belçika'da anıtsal yapılar yaptırmıştı. Bunlar arasında bulunan Adalet Sarayı, 19. yüzyılda yapılmış en büyük bina olarak biliniyor.

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