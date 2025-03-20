Belçika sığınma başvurularının önüne geçmek için sosyal medya kampanyaları başlattı
Belçika, uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyenleri caydırma amaçlı yayınlar yapmak için sosyal medya platformlarını kullanmaya başladı.
Brüksel
Resmi haber ajansı Belga'ya göre Federal Sığınma ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, Belçika'daki sığınmacı sayısını azaltmak için YouTube ve WhatsApp'ta kampanyalar başlattı.
Göçle ilgili haberleri ve caydırıcı mesajları doğrudan potansiyel sığınmacılara iletmeyi hedefleyen kampanyalar, Belçika'ya sığınma başvurusunda bulunma konusundaki yanlış beklentileri düzeltmeyi amaçlıyor.
Bu kapsamda Belçika Göçmenlik Ofisi, kurduğu WhatsApp ve YouTube kanallarıyla menşe ve geçiş ülkelerinde yayınlar yapmayı planlıyor.
Bakan Van Bossuyt, halihazırda Yunanistan ve Bulgaristan'da, Belçika'daki sığınma merkezlerinin dolu olduğu mesajıyla Kamerun ve Gine'den gelen sığınmacıları hedefleyen kampanyaların yürütüldüğünü, videoların birkaç gün içinde yaklaşık 17 bin kez izlendiğini söyledi.
Yayınlarda Belçika'da sokaklarda uyuyan sığınmacılara dair görseller paylaşılırken sığınmacı kabul merkezlerinin dolu olduğu bilgisi yayılıyor.
2024'te rekor sayıda sığınma başvurusu
Resmi verilere göre, Belçika'daki sığınma başvuruları geçen yıl 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yaklaşık 40 bin kişi olarak kaydedilmişti.
Belçika'daki sığınmacı krizi
Belçika'da sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.
Mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolması gerekçesiyle yaşları ve cinsiyetleri fark etmeksizin bu kişiler sokaklarda yatmak zorunda bırakılıyor.
Belçika devleti, Brüksel mahkemelerinde kazanılan binlerce dava ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) çıkardığı çok sayıda ihtiyati tedbir kararına rağmen krizin çözümü için adım atmıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.