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Dünya, Koronavirüs

Belçika Kovid-19 vakalarındaki rekor artış üzerine tedbirleri yeniden sıkılaştırdı

Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle aradan 10 gün geçmeden yeni tedbirler getirdi.

Selen Temizer   | 26.11.2021
Belçika Kovid-19 vakalarındaki rekor artış üzerine tedbirleri yeniden sıkılaştırdı

Brüksel

Başbakan Alexander de Croo'nun açıkladığı yeni önlemlere göre, gece kulüpleri ve diskolar kapanırken, özel partilerin düzenlenmesi de yasaklandı.

Bar ve restoranlarda bir masada en fazla 6 kişinin oturmasına izin verilecek. Kafe ve restoranlar 23.00'da kapılarını kapatacak.

Spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

Yarın başlayacak uygulamalar en az 3 hafta geçerli olacak.

Kapasiteleri dolan test merkezlerine destek olarak randevusuz girilen, vatandaşların daha kolay ve hızlı şekilde test olabileceği merkezler açılacak.

3. doz aşıların uygulanması için de hızla harekete geçilecek.

Hükümet, 17 Kasım'da maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve haftanın 4 günü evden çalışılmasını şart koşmuştu.

Belçika'da salgının seyri

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, bugün Belçika'daki haftalık verilerinin günlük ortalamasını yayımlamıştı. Buna göre, 16-22 Kasım haftasında yüzde 48'lik artışla günlük ortalama 16 bin 792 vaka görüldü. Günlük test sayısı da yüzde 33'lük artışla 110 bin 100 oldu.

Günlük ortalama can kaybı yüzde 16 artışla 35,7, hastaneye yatırılanların sayısı yüzde 22'lik artışla 303,6 olarak kaydedildi.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 75,2'si tam aşılanmış durumda. Can kayıpları bu nedenle geçen seneye oranla daha az seyrediyor.

Ülkede 22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıktı. Bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Test merkezleri, 22 Kasım'da artan test taleplerine yanıt veremediklerini duyurmuştu.

Nüfusu 11 milyon 400 civarı olan ülkede şimdiye kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi virüse yakalandı, 26 bin 800 kişi yaşamını yitirdi.

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