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Dünya, Koronavirüs

Belçika günlük 3 milyon avro maliyetli test stratejisini değiştirmek istiyor

Ömer Tuğrul Çam   | 11.02.2022
Belçika günlük 3 milyon avro maliyetli test stratejisini değiştirmek istiyor

Brüksel

Belçika hükümeti, günlük maliyeti 3 milyon avroyu bulan Kovid-19 test uygulamalarını değiştirip daha az test yapmayı planlıyor.

Belçika hükümetinin Kovid-19 salgınıyla ilgili sağlık politikalarından sorumlu Komiseri Pedro Facon, salgının gidişatına göre testleri azaltıp artırma imkanı veren bir sistem geliştirmek istediklerini söyledi.

Şu anda hastalık semptomu gösteren herkese test yapıldığını hatırlatan Facon, "Bunu değiştirmenin zamanı geldi." dedi.

Facon, hükümetin laboratuvarlarla pazarlık yaparak test maliyetlerini düşürmek istediğini de dile getirdi.

Belçika hükümeti, özellikle Kovid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla başlayan salgının beşinci dalgasında zirvenin geride kalmasından sonra bugün tedbirleri gevşeterek kırmızı koddan turuncu koda geçmeye hazırlanıyor.

Hükümetin salgın politikalarında danışmanlık yapan virolog Steven Van Gucht da bugünkü karar toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, test stratejisinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Van Gucht, test ve takip süreçlerinde kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve bakımevlerinde kalanlar gibi kişilere odaklanmak gerektiğini belirtti.

Belçika'da son bir haftada günlük ortalama 72 bin test yapıldı. Salgının başından bu yana yapılan test sayısı 31 milyonu geçti. Salgının zirve yaptığı dönemlerde günlük test sayısı 120 bini aşmıştı.

Belçika'da Kovid-19 belirtisi gösterenler ücretsiz test yaptırabiliyor.

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