Bazı AB ülkeleri Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açmayı planlıyor
Avrupa Birliğinden (AB) üst düzey bir yetkili, bazı AB ülkelerinin Suriye'nin başkenti Şam'da büyükelçiliklerini yeniden açmaya hazırlandığını bildirdi.
Brüksel
Üst düzey bir AB yetkilisi, AA muhabirine, AB'nin Suriye'de Baas rejiminin çökmesinden duyduğu memnuniyeti yineleyerek, Birliğin gelişmeleri yakından izlediğini söyledi.
Yetkili, AB'nin genel olarak Suriye'nin geleceği için toprak bütünlüğünün korunması, kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve azınlıkların korunması prensiplerine bağlı olduğu belirterek, "İnanılmaz. 14 yıl, 15 gün içinde silindi." dedi.
Ülkenin, başkenti Şam da dahil olmak üzere önemli bir kısmının kontrolünün Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) öncülüğündeki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) kontrolüne girdiğine değinen yetkili, "Bu arada artık el-Culani olarak da anılmak istemiyor. Adıyla anılmak istiyor. Bu da iyi bir gelişme." dedi.
Yetkili, "İdlib'deki geçici hükümetle, orada mevcut olan HTŞ arasındaki ayrımı bilmeliyiz. Oradaki geçici hükümet terörist ya da cihatçı olmaktan çok uzaktı. Şimdi bunun ülkede kontrol ettikleri yüzde 48'lik kısımda da uygulanıp uygulanmayacağını göreceğiz." diye konuştu.
AB yetkilisi, "Nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Suriye'deki her türlü siyasi sorunun çözümü, Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliği çerçevesinde mevcuttur." ifadelerini kullanarak, ülkenin geleceğinin Suriyeliler tarafından belirleneceği ve AB'nin buna destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.
"AB'nin bazı üye ülkeleri Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açma planları yapıyor." diyen yetkili, başta Akdeniz'deki üye ülkeler olmak üzere birçok AB üyesinin Suriye ile yakından ilgilendiğini söyledi.
AB Beyrut'a kaydırdığı temsilciliğini Şam'a döndürmek için teknik görüşmeler yapacak
Yetkili AB'nin Suriye misyonunun temsilcisinin halihazırda Beyrut'ta yaşadığını anımsatarak, Şam'a dönmesi konusunda bir karar alınması için erken olduğunu ancak bu amaçla teknik düzeyde görüşmelerin yapılacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.