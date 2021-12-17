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Dünya

Batı Şeria'da köyleri basan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açtı, mülklerine zarar verdi.

Halime Afra Aksoy   | 17.12.2021
Batı Şeria'da köyleri basan Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin mülklerine zarar verdi Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Burka Köyü Yerel Meclis Başkanı Cihad Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin köye baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açtığını, saçtan yapılma bir barakayı ateşe verdiğini, taşla bazı evlerin camlarını kırdığını söyledi.

Köyün batı girişindeki yerleşimci saldırısının bölge sakinlerince püskürtüldüğünü belirten Salah, İsrail askerlerinin ise bölgede toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini aktardı.

Salah, bazı Filistinlilerin müdahale sırasında atılan gazdan etkilendiğini ifade etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Nablus'un kuzeyindeki Sebestiye beldesine de baskın düzenledi.

Yerleşimciler, beldenin girişine yakın bölgede bulunan bir oto tamirhanesi ile Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), dün, Nablus kenti yakınlarındaki yasa dışı Homesh yerleşim birimi civarında, Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu araca yoldan geçen başka bir araçtan ateş açıldığını olayda bir Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Yahudi yerleşimciler, sabah saatlerde de Filistinli bir ailenin evine saldırmış, ev sahibini darbetmişti. Saldırı nedeniyle üç kaburga kemiği kırılan, yüzünde morluklar oluşan 65 yaşındaki ev sahibi Vail Mukbil hastaneye kaldırılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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