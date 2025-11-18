Dolar
Dünya

İsrailli aktivist, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin "Yahudileri öldürmeye çalıştığı noktaya geldiklerini" söyledi

İsrailli aktivist ve fotoğraf sanatçısı Oded Yedaya, 8 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'daki Beyta beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı.

Burak Dağ  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
İsrailli aktivist, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin "Yahudileri öldürmeye çalıştığı noktaya geldiklerini" söyledi Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Kudüs

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan İsrailli aktivist ve fotoğraf sanatçısı Oded Yedaya, yerleşimci şiddetinin Yahudileri de hedef aldığı bir noktaya geldiğini söyledi.

İsrailli fotoğraf sanatçısı ve aktivist Oded Yedaya, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beyta beldesinde 8 Kasım'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına ilişkin Haaretz gazetesine konuştu.

Bir zamanlar Başbakan Binyamin Netanyahu ile seçkin bir askeri birlikte görev yaptığını söyleyen Yedaya, 20 yılı aşkın süredir Batı Şeria’da yerleşimci şiddetine karşı protestolara katıldığını belirtti.

Yedaya, işgal altındaki Batı Şeria’da kendisinin de hedef olduğu yerleşimci saldırısına ilişkin, "Yerleşimcilerin Yahudileri öldürmeye çalıştığı noktaya geldik." dedi.

Kendisine saldıran yerleşimcilerin Mevaşer Şalom (Barış Müjdecisi) isimli bir kaçak yerleşimden geldiğini kaydeden Yedaya, yerleşimcilere "Suçlular, defolun gidin!" diye bağırdığını söyledi.

Taşlı saldırıya uğradı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kendisinin İsrail vatandaşı olduğunu bildiğinden emin olduğunu kaydeden Yedaya, yüzü maskeli bir yerleşimcinin kasıtlı olarak kafasına taş attığını ifade etti.

Yedaya, "İlk taş kalçama isabet etti ama sonra tekrar attı, bana isabet ettiğini anlayıp kaçtı. Başında kapüşon vardı, bu yüzden kim olduğunu bilmiyorum. Ama evet, kesinlikle, yerleşimcilerin Yahudileri öldürmeye çalıştığı noktaya geldik. Uzun zamandır bunun olacağını söylüyorduk." dedi.

Yedaya saldırıdan sonra yemek yemekte ve ayakta durmakta zorluk çekiyor. Doktorlarsa İsrailli aktivistin ameliyata bile ihtiyacı olabileceğini söylüyor.

"Yerleşimciler, küçük köyleri hedef alıp Filistinlileri kaçmaya zorluyorlar"

İsrailli aktivit Oded Yedaya, yerleşimcilerin şiddetlenen saldırılarına ilişkin "Durum son birkaç yılda kötüleşti. Kaçak yerleşim sayısı arttı ve yerleşimcilere şiddet kullanma izni verildi. Ordu giderek daha az müdahale ediyor. ATVleri var ve herhangi bir Filistinlinin evini basabiliyorlar." diye konuştu.

Yerleşimcilerin asıl hedefinin Filistinlileri bölgeden kovmak ve topraklarını ellerinden almak olduğunu hatırlatan Yedaya, "Çoğunlukla küçük köyleri hedef alıp Filistinlileri kaçmaya zorluyorlar. Beyta'nın ve tüm zeytin bahçelerinin kendilerine ait olmasını istiyorlar çünkü kafalarında 'Tanrı o arazileri bize verdi.' anlayışı var. Dövmek ve öldürmek için izinleri olduğuna inanıyorlar. Bu sefer yaklaştılar." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeriave Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail ordusu, fanatik yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak, bazı saldırılarda onlarla birlikte hareket etmek ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da birkaç derme çatma yapı, bazen bir çadır ve konteyner evlerle İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen "kaçak yerleşim" kurma girişimleri son dönemde hız kazandı.

İsrailliler, bu "kaçak yerleşimleri" genellikle Filistin bölgelerine yakın yerlere kuruyor ve Filistinlilere saldırı düzenliyor. İsrail ordusu ise bu yerleşimcilere koruma sağlıyor. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan ve buna karşı koyan Filistinliler ise İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalıyor.

Benzer haberler

