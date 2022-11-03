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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğini artırmak için Berlin'de 3 anlaşma imzalandı

Almanya’nın başkenti Berlin'de Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşan 6 Batı Balkan ülkesinin liderleri, ülkeler arasında işbirliğini artırmak amacıyla 3 anlaşmaya imza attı.

Erbil Başay   | 03.11.2022
Batı Balkan ülkeleri arasında işbirliğini artırmak için Berlin'de 3 anlaşma imzalandı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ev sahipliğinde düzenlenen Batı Balkan Ülkeleri Konferansı'na 6 Batı Balkan ülkesinin başbakanının yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı AB liderleri katıldı.

Avrupa’da yaşanan enerji krizi ve diğer birçok konunun ele alındığı konferans kapsamında 6 Batı Balkan ülkelerinin başbakanları gelecekte vatandaşlarının karşılıklı olarak ülkeler arasında kimlikle seyahat edebilmesine olanak sağlayan anlaşma imzaladı.

Diğer 2 anlaşma üniversite ve meslek eğitim diplomalarının karşılıklı tanınmasını kapsıyor.

Almanya Başbakanı Scholz, konferansın ardından von der Leyen ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile düzenlediği basın toplantısında, Batı Balkan ülkelerinin AB’ye ait olduklarını yineleyerek, "Onlar Avrupa’nın ve Avrupa ailesinin bir parçasıdır." dedi.

Scholz, bundan dolayı AB’nin Batı Balkan ülkelerinin katılımıyla genişlemesi için çaba sarf ettiğini belirtti.

Bu konuda AB’de ve özellikle bölge ülkelerde reformların yapılmasını isteyen Scholz, bu bağlamda bölgesel işbirliklerinin ilerletilmesinin ve 6 ülke arasındaki ihtilafların çözülmesinin önemli olduğunu anlattı.

Scholz, "Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılım sürecini hızlandırmanın anahtarı bölgesel işbirliğinin iyileştirmesidir." dedi.

Bugün imzalanan 3 anlaşmadan dolayı 6 Balkan ülkesinin başbakanını kutladığını ifade eden Scholz, "Bu, bölgedeki vatandaşlar için büyük bir başarıdır. Bu 6 Balkan ülkesinin bölgesel işbirlikleriyle AB'ye doğru ilerlemede ciddi olduklarını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Scholz, Batı Balkan ülkeleri arasında enerji güvenliği ve 2030 yılına kadar iklimi koruma hedeflerini yakalanmasına ilişkin yakın işbirliği içinde olacakları konusunda da mutabakat sağlandığını belirtti.

Sırbistan ile Kosova arasındaki ihtilafta çözüm bulunması çağrısında bulunan Scholz, Almanya, Fransa ve AB’nin bunun mümkün olması için aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de Batı Balkan ülkelerini mümkün olan en hızlı bir şekilde AB’ye yakınlaştırmak istediklerini belirterek, bu ülkelere enerji krizinde destek olmak için bir kısmı kısa vadeli olmak üzere 1 milyar avro yardımda bulunacakları bilgisini paylaştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise 3 anlaşmanın imzalanmasını büyük bir başarı olarak nitelendirerek, enerji güvenliği konusunda yapılacak yardımdan dolayı da memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Batı Balkanlar Konferansının liderler düzeyindeki bir sonraki toplantısının gelecek yıl Arnavutluk'ta düzenleneceği bilgisi verildi.

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