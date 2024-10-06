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Dünya

Bangladeş'te şiddetli yağmurların neden olduğu sellerde 7 kişi öldü

Bangladeş'in Şerpur kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Bangladeş'te şiddetli yağmurların neden olduğu sellerde 7 kişi öldü

Istanbul

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, şiddetli yağışların devam ettiği Şerpur'da 200'den fazla köy selden etkilendi, 150 binden fazla kişi mahsur kaldı.

Seller nedeniyle Şerpur'da ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölge sakinlerine gıda ve su arındırmaya yarayan "tabletler" dağıtıldı.

Yerel yetkililer ile sivil toplum kuruluşları, selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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