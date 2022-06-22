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Dünya

Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 36 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te deniz seviyesine yakın bölgelerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 36 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Alaca   | 22.06.2022
Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 36 kişi hayatını kaybetti

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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göre, sellerde kuzeydoğu Sylhet bölgesinde 18, kuzey ve orta Mymensingh bölgesinde 15, kuzey Rangpur bölgesinde 3 kişi öldü.

Söz konusu bölgelerde son üç günde devam eden seller nedeniyle 3 binden fazla kişi çeşitli su kaynaklı hastalıklara yakalandı.

Selden etkilenen bölgelerde insani kriz de baş göstermeye başladı.

Yiyecek ve içme suyu dağıtımına ordu, donanma ve hava kuvvetleri mensupları da katıldı.

Sadece Sylhet bölgesinde 56 bin hektar çeltik tarlasında zarara yol açan selde, diğer bölgelerdeki tarım alanları da zarar gördü.

Sel ayrıca, kara ve demir yollarında da ciddi hasara neden oldu.


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