Bangladeş'in başkenti Dakka'da çok sayıda patlama meydana geldi
Bangladeş'in başkenti Dakka'da 11 farklı noktaya el yapımı bombaların atılması sonucu patlamalar meydana geldi, 3 otobüs ateşe verildi.
Bangladeş'te yayın yapan Daily Star gazetesinin haberine göre, Dakka'nın farklı bölgelerinde, toplu taşıma ve dini kurumlar da dahil çeşitli hedeflere düzenlenen saldırılar kentte paniğe neden oldu.
Dün erken saatlerde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda, 11 farklı noktaya el yapımı bombalar atılırken, 3 otobüs ateşe verildi.
İlk patlama, Bangladeş Geçiş Hükümeti Başdanışmanı Muhammed Yunus tarafından kurulan Grameen Bank genel merkezi önünde meydana geldi.
Polis, motosikletli 2 kişinin binaya el yapımı bir bomba attıktan sonra olay yerinden kaçtığını aktardı.
Olaylarda can kaybı yaşanmazken, ülke genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Dakka'da kamu kurumlarının çevresinde toplanmak yasaklandı.
Yetkililer, saldırılara karışanların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.