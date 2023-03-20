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Dünya

Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Selanik'te düzenlenen konferansta buluştu

Yunanistan'ın Selanik kentinde, Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) kapsamında, Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) ev sahipliğinde "Yeni Balkan Gerçekliğinde Haber Enformasyonunun Rolü" konulu konferans düzenlendi.

Derya Gülnaz Özcan  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Selanik'te düzenlenen konferansta buluştu

Atina

AMNA başkanlığı çerçevesinde düzenlenen konferansa Balkanlar, Akdeniz ve Avrupa'dan haber ajanslarının başkan ve genel müdürleri katıldı.

Konferans, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde ve Yunanistan'da 28 Şubat gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Konferansta izleyicilere Türkiye'deki deprem felaketiyle ilgili AA'nın görüntülerinden oluşan kısa bir video gösterildi.

Konferansta Anadolu Ajansı (AA) adına konuşma yapan Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Hazal Duran, felaketin ardından, ABNA-SE dahilindeki ajans ve meslektaşların Türkiye'ye ve AA'ya ilk dayanışma mesajı gönderenler arasında olduğunu vurguladı.

21. yüzyılın asimetrik gerçekliğinde Güneydoğu Avrupa'da haber ve medyanın rolü, Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifi, bölgede yeni enerji haritası şekillendirilmesi ile ulaşım, ticaret, telekomünikasyon ve turizm ağlarının büyümedeki önemi gibi başlıklar konferansta ele alınan konular arasında yer aldı.

ABNA-SE üyesi haber ajansları, konferansın ardından dezenformasyonla mücadele bildirisi imzaladı. Bu çerçevede, dezenformasyon ve yalan haberle mücadele için yakın iş birliği yapılmasına, her haber ajansında bu amaçla gerekli teyitleri hızla yapacak bir ekip oluşturulmasına karar verildi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yarın düzenlenecek ABNA-SE Selanik Genel Kurul toplantısında AA'yı temsil ederek bir konuşma yapacak.

Toplantıya AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da katılacak.

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