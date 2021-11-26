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Dünya

Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı

Bağdat'ta seçim sonuçlarına itiraz eden Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarına bağlı yüzlerce kişi, Yeşil Bölge çevresinde yer alan beton bariyerleri yıkarak alana girmeye çalıştı.

Haydar Karaalp   | 26.11.2021
Bağdat'ta seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Yeşil Bölge'deki bariyerleri yıktı Fotoğraf: Haydar Karaalp - AA

Bağdat

Irak'ın başkenti Bağdat'ta seçim sonuçlarına itiraz eden Şii Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarına bağlı yüzlerce kişi, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge çevresinde yer alan beton bariyerleri yıkarak alana girmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan Şii göstericilere izin vermedi.

Göstericilerin ellerinde sopaların bulunması dikkati çekti.

Yeşil Bölge'ye giremeyen göstericiler, Başbakan Mustafa el-Kazımi aleyhinde sloganlar atmaya başladı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde büyük kan kaybeden İran'a yakın Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları seçim sonuçlarına itiraz ediyor.

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