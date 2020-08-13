BAE, İsrail ile normalleşme için 'ortak bir yol haritası belirleneceğini' açıkladı
BAE, ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşması için "ortak bir yol haritası belirleme konusunda anlaşıldığını" açıkladı.
İstanbul
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşması için "ortak bir yol haritası belirleme konusunda anlaşıldığını" açıkladı.
- ABD Başkanı Trump İsrail-BAE anlaşmasını duyurdu
- Fetih Hareketi: BAE İsrail anlaşması BAE'nin Filistin davasına karşı görevinden vazgeçmesi anlamına geliyor
- Netanyahu, BAE ile yapılan anlaşmayı tarihi olarak yorumladı
- Hamas: BAE-İsrail anlaşması halkımızın sırtına indirilen hain bir bıçak darbesidir
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'un, İsrail ile BAE arasındaki ilişkilerin normalleşeceği yönündeki açıklamasının Abu Dabi yönetimi tarafından doğrulandığı duyuruldu.
Haberde, İsrail ile ikili ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaşıldığı belirtilirken, İsrail ve BAE yetkililerinin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.
BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan 3’üncü Arap ülkesi oldu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.