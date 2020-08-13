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Dünya

ABD Başkanı Trump İsrail-BAE anlaşmasını duyurdu

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Dildar Baykan   | 13.08.2020
ABD Başkanı Trump İsrail-BAE anlaşmasını duyurdu Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirliklerinin ilişkilerini “tamamen normalleştirmeleri” için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

BAE’den yapılan açıklamada, İsrail ile ikili ilişkilerin tesisi için ortak bir yol haritası belirleme konusunda anlaşıldığı belirtildi.

 Netanyahu, İsrail ile BAE arasındaki normalleştirme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

İsrail ve BAE’den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.

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