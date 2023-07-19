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Dünya

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ile gelecek süreçte ikili ilişkilerin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

İdiris Okuduci  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişeceğine inandıklarını söyledi

Beyrut

Al Nahyan, Körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti, El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Karşılama sonrası kısa bir konuşma yapan Al Nahyan şunları ifade etti:

"Gelişmekte olan tarihi ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda vurgu yapmak istiyorum. Gelecek dönemde de ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır.

BAE, Türkiye'yi özellikle ticaret, teknoloji, enerji, güvenlik ve gıda konusunda ana partner olarak kabul ediyor. Geçen yıl petrol dışı ticaret hacmimiz yüzde 40 gelişme kaydetti. Gelecek 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

Bölgedeki gelişmeleri Türkiye'nin de yakından takip ettiğini, her iki ülkenin üzerine düşenin de bu gelişmeleri olumlu yönde desteklemek olduğunu aktaran Al Nahyan, "BAE olarak Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilikler seviyesine çıkarılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.


Ankara ve Kahire arasındaki yakınlaşmayı tüm bölge için önemli bir gelişme olarak niteleyen Al Nahyan, ülkesinin dünyada ve bölgede barış ve istikrara vesile olacak tüm girişimleri desteklediğini kaydetti.

BAE tarafından Dubai'de kasım ayında düzenlenecek COP 28 İklim Konferansı'na Türkiye'nin etkin bir şekilde katılmasını önemsediklerini aktaran Al Nahyan, dünyayı gelecek kuşaklar için koruma adına, iklim ve çevre konusunda ortak çözümler üretebileceklerini belirtti.

Erdoğan, dün Körfez turu kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

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