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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde tur attı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Mümin Altaş  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a Togg hediye etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Abu Dabi

Erdoğan, El Vatan Sarayı'nda Al Nahyan ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir Togg hediye etti.

Sarayın avlusunda bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Erdoğan ile Al Nahyan, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.



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