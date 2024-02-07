Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,039.88
ETH/USDT
2,377.30
BTC/USDT
43,150.00
BIST 100
8,843.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi için yerel saat 08.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erdi.

Ruslan Rehimov  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Bakü

Erken cumhurbaşkanı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 6 bin 500 sandık kuruldu. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kuruldu. Böylece 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapıldı.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre ülkede yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanma süresi yerel saatle 19.00'da sona erdi.

Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullandı.

Seçimi farklı uluslararası örgüt ve ülkelerden yaklaşık 800 yabancı, 90 bin yerli gözlemci izledi. Yerli basının yanı sıra yaklaşık 200 yabancı gazeteci de seçimi takip etti.

Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarıştı.

Sandıkların kapanmasından sonra oy sayımına başlandı. Merkezi Seçim Komisyonunun kesin olmayan ilk sonuçları ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı
Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 3 ilde yapmaya başladığımız deprem konutlarında artık son aylara yaklaştık

Benzer haberler

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi sona erdi

Sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev seçimde oyların yüzde 93,9'unu aldı

Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Fuzuli'de halk, cumhurbaşkanı seçimine ilgi gösteriyor

GÖRÜŞ - Azerbaycan'ın egemenliğinin ilanı: Karabağ'da sandıklar kuruluyor

GÖRÜŞ - Azerbaycan'ın egemenliğinin ilanı: Karabağ'da sandıklar kuruluyor
Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı

Azerbaycan'da cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi başladı
Azerbaycan yarın sandık başına gidecek

Azerbaycan yarın sandık başına gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet