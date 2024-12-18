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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la mutabakat sağlayamadıkları 2 maddeyi açıkladı

Aliyev, mutabakat sağlanmayan maddelerden birinin "tarafların birbirlerine karşı uluslararası iddialarda bulunmama", diğerinin ise "sınırlara başka ülke temsilcilerinin yerleştirilmemesi" olduğunu bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'la mutabakat sağlayamadıkları 2 maddeyi açıkladı

Baki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yürüttükleri barış müzakerelerinde üzerinde mutabakat sağlanmayan maddelerden birinin "tarafların birbirlerine karşı uluslararası iddialarda bulunmama", diğerinin ise "sınırlara başka ülke temsilcilerinin yerleştirilmemesi" olduğunu bildirdi.

Aliyev, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Şirketine ve RIA Novosti haber ajansına verdiği röportajda, Ermenistan'la yürütülen barış müzakerelerindeki son durumu değerlendirdi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış anlaşması taslak metnindeki 17 maddeden 15'i üzerinde mutabakat sağlandığı bildiren Aliyev, 2 madde üzerinde ise henüz uzlaşılamadığını söyledi.

Aliyev, "Bunlardan biri, tarafların birbirlerine karşı uluslararası iddialarda bulunmama maddesidir. İşgal yıllarında Azerbaycan'a verilen zarar 150 milyar dolardan fazladır. Tarafların karşılıklı iddiaları bir kenara bırakmasının kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bir diğer madde ise sınırlarımıza başka ülke temsilcilerinin yerleştirilmemesiyle ilgilidir. Bu bizim için önemlidir. Çünkü sözde Avrupa gözlemcileri adıyla bizimle Ermenistan sınırında NATO tarafından altyapı oluşturuldu. Bizimle mutabakat sağlanarak sınıra 2 ay süreyle 40 gözlemci yerleştirilmişti. Sonra bizimle konuşmadan süresini uzattılar sayılarını da 200'den fazlaya artırdılar. Kanada temsilcileri de katıldı ve bu misyon giderek NATO misyonuna dönüştü." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan'ın hayata geçirmesi gereken iki noktanın daha bulunduğunu belirten Aliyev, Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu ilan eden bağımsızlık bildirgesine atıfta bulunan anayasanın Erivan yönetimince değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Aliyev, bir diğer şartlarının da Karabağ sorununun çözümü için kurulan AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi olduğunu bildirdi.

Fransa, işgalcilerin yanında yer aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan karşıtı tutumuna da değinen Aliyev, "Bizim Fransa ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. Fransa ile diğer Avrupa ülkelerinden daha çok işbirliği yapıyorduk. Fakat Macron hükümetinin kendini büyük görmesi tüm bunları uçuruma sürükledi. 2. Karabağ Savaşı başladığında açıkça işgalcilerin yanında yer aldılar. Azerbaycan'a yaptırım uygulama girişiminde bulundular. Bunda da başarısız oldular. Bize olan kinleri daha fazla arttığı için şimdi bizi itibarsızlaştırmak için her türlü yöntemi kullanıyorlar." diye konuştu.

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