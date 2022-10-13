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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bölgede uzun vadeli barıştan yanayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede "uzun vadeli" barıştan yana olduklarını belirterek, "Barışın sağlanması için yeterince yapıcı tezler önerdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu   | 13.10.2022
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bölgede uzun vadeli barıştan yanayız

Astana

Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın Azerbaycan'ın önde gelen ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan'ın ekonomisine 4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı." dedi.

Ortak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Putin, Aliyev ile bölgedeki durumu görüşeceklerini söyledi.

"Bölgede, barışın sağlanması için yeterince tez önerdik"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de ülkesinin, Rusya ile ilişkilerinin "müttefik etkileşim" seviyesine çıktığını belirterek "Önceki görüşmelerde üzerinde anlaştığımız projeler, ikili ticaretin artışını sağlayacak." dedi.

Ulaşım ve enerji alanındaki iş birliğinin de geliştiğini söyleyen Aliyev, bölgedeki duruma değinerek, "Bölgede, uzun vadeli barıştan yanayız. Barışın sağlanması için yeterince yapıcı tezler önerdiğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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