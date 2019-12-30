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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ülkesinin TürkAkım’ı başından beri desteklediğini ifade etti.

Emre Gürkan Abay   | 30.12.2019
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bakü, TürkAkım'ı başından beri destekledi

Moskova

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Her iki ülke de bizim yakın ortağımız. Bakü, TürkAkım’ı başından beri destekledi." dedi.

Aliyev, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e verdiği mülakatta, bölgesel enerji projelerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ve Azerbaycan tarafından yürütülen enerji projelerinin birbirlerine rakip olmadığını anlatan Aliyev, “Bazen çeşitli ülkelerin basınında, enerji projelerimizin rekabet içerisinde olduğuna dair tezler duyuyoruz. Ancak bu kesinlikle böyle değil, olmamıştır ve olmayacaktır.” diye konuştu.

Güney Gaz Koridoru projesinin tamamlanmasıyla yıllık 10 milyar metreküp doğal gazın Azerbaycan’dan Avrupa’ya sevk edileceğine işaret eden Aliyev, “Bu, Rusya’nın yıllık 150-170 milyar metreküplük sevkiyatı yanında küçük bir hacim. Bu nedenle Güney Gaz Koridoru bir rakip proje değildir." dedi.

TürkAkım projesine dair de değerlendirmelerde bulunan Aliyev, “TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Her iki ülke de bizim yakın ortağımız. Bakü, TürkAkım’ı başından beri destekledi. Ayrıca Azerbaycan ve Rusya, Türkiye’de kurulan doğal gaz altyapısını ortak bir şekilde kullanabilir.” şeklinde konuştu.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletecek TürkAkım projesinin resmi açılış töreninin 8 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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