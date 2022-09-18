Dolar
18.27
Euro
18.26
Altın
1,668.45
ETH/USDT
1,308.40
BTC/USDT
18,811.00
BIST 100
3,377.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan: ABD'nin entrikalarının Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez

Azerbaycan, Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez"." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ruslan Rehimov   | 18.09.2022
Azerbaycan: ABD'nin entrikalarının Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez

Bakü

Azerbaycan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı açıklamalara, "ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez"." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pelosi'nin bölgedeki durumu çarpıtan açıklamalarının, Azerbaycan'da derin üzüntü ile karşılandığı, Azerbaycan'a yönelik asılsız ve haksız suçlamaların kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece, sınırda meydana gelen çatışmanın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik geniş çaplı askeri provokasyonu olduğu, bu provokasyonun Azerbaycan ordusu tarafından engellendiği, tüm sorumluluğun Erivan yönetimine ait olduğu kaydedildi.

Pelosi'nin Ermeni yanlısı bir politikacı olarak bilindiği ve heyetinde Ermeni yanlısı kongre üyelerinin bulunmasının bunu doğrudan gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "adaletten bahseden Pelosi'nin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırganlık politikası, Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl işgal altında bulunması ve yüz binlerce Azerbaycanlıya karşı yapılan etnik temizlikle ilgili bugüne kadar herhangi bir tutum sergilemediği" vurgulandı.

Pelosi'nin açıklamalarının, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara ciddi bir darbe niteliği taşıdığı ve bölgede gerginliğin tırmanmasına hizmet ettiği aktarıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan'ı suçlamıştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini Erivan'a vermeye hazır olduğunu açıkladı, 17 Eylül'de 32 cesedi teslim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Şehit Er Aybek için başsağlığı mesajı
Çalıştığı döviz bürosunu ve borç aldığı kişileri 5 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Buluşması" düzenledi

Benzer haberler

Kırgızistan, sınırdaki olayları Tacikistan'ın "kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirdi

Kırgızistan, sınırdaki olayları Tacikistan'ın "kasıtlı silahlı saldırısı" olarak değerlendirdi

Azerbaycan'dan Ermeni grupların yurt dışındaki büyükelçiliklerine saldırı girişimine tepki

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Ermenistan'a ziyaret

Azerbaycan: ABD'nin entrikalarının Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez

Azerbaycan: ABD'nin entrikalarının Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 46'ya çıktı

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 46'ya çıktı
Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 282 Azerbaycan askeri yaralandı

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda 282 Azerbaycan askeri yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet