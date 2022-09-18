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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Ermenistan'a ziyaret

Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan tarafını suçladı.

Emre Karaca   | 18.09.2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Ermenistan'a ziyaret

Ankara

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile başkent Erivan'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan tarafından Ermenistan topraklarına saldırılar düzenlendiğini ileri sürdü.

ABD Kongresini temsil eden bir heyetle Ermenistan'a ziyarette bulunduklarını ifade eden Pelosi, "saldırıları kuvvetli bir şekilde kınadıklarını" belirtti.

Pelosi, ABD'nin uzun zamandır açık bir şekilde Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının askeri bir yolla çözülemeyeceğini savunduğunu kaydetti.

Bölgede durumu yakından izlemeye devam ettiklerini dile getiren Pelosi, Karabağ ihtilafıyla ilgili tüm konular için müzakere edilmiş, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümü desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Pelosi, iki ülke arasındaki ihtilafa müzakere yoluyla çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Ermenistan asıllı ABD vatandaşlarının yüzde 40'ının kendisinin de temsilcisi olduğu California eyaletinde yaşadığını kaydeden Pelosi, bu nedenle kendisini "aile ziyareti"nde gibi hissettiğini dile getirdi.

Basın toplantısından önce Erivan'da sözde soykırım anıtını ziyaret eden Pelosi'nin, anıta çelenk bırakırken gözlerini sildiği görüldü.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan 79 askerin şehit olduğunu açıkladı. Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini Erivan'a vermeye hazır olduğunu açıkladı, 18 Eylül'de 32 cesedi teslim etti.

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