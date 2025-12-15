Dolar
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

The Telegraph gazetesi: Rusya için savaşan Sırp milliyetçiler Balkanlar'da yeni savaşa hazırlanıyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, Balkanlar'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşların ardından yeni nesil Sırp milliyetçilerinin bölgede yeni çatışmalara hazırlandığını iddia etti.

Lejla Biogradlija, Eren Beksaç  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
The Telegraph gazetesi: Rusya için savaşan Sırp milliyetçiler Balkanlar'da yeni savaşa hazırlanıyor

Ankara

Ukrayna'da savaştığını savunan bazı Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarını inceleyen The Telegraph, yüzlerce Sırp'ın özellikle Kosova ve Bosna Hersek'i "geri almak" noktasında, Rusya'nın desteğini sağlamak için çatışma bölgelerine gittiğini öne sürdü.

Haberde, Sırpların para karşılığı Ukrayna'ya gittiği savunularak, 1992-1995'te Bosna Hersek'te, 1998-1999'da Kosova'da yaşanan ve on binlerce kişinin öldürüldüğü savaşların ardından bu iddiaların yeniden bölgede endişeye neden olabileceği aktarıldı.

Sırp milliyetçi Darko Ristic'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Ukrayna'daki "görevlerini" bitirince Sırpların "kendilerine ait olanı" geri almak için mücadele edeceği gibi milliyetçi söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Haberde görüşüne yer verilen analist Srecko Latal da genç Sırpların "milliyetçi duygularının hedef alındığını" savunarak, "Bu aşırıcılar arasında yaygın bir inanç var. O da Rusya'nın bir gün kan borcunu ödeyerek Büyük Sırbistan'ı yeniden kurmaya yardım edeceği yönünde." ifadesini kullandı.

The Telegraph, söz konusu Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarında ciddi takipçi sayısına ulaştıklarını ileri sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
