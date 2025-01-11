Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,313.90
BTC/USDT
94,767.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avusturya'da, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için dayanışma gösterisi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin destekçileri, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için gösteri düzenledi.

Aşkın Kıyağan  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Avusturya'da, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için dayanışma gösterisi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Başkentin tarihi meydanlarından Aziz Stefan Katedrali önünde toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Özgür Hüsam Ebu Safiyye", "Filistinli sağlık çalışanlarıyla dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar açtı.

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek olmak için bu gösterinin düzenlendiğini, Ebu Safiyye'nin Filistin direnişinin insani yönünün en önemli sembolü haline geldiğini söyledi.

Pröbsting, Filistin halkının 450 günden fazla bir süredir İsrail ordusu tarafından düzenli olarak katledildiğini, buna karşı Ebu Safiyye gibi cesur insanların saldırılarda yaralanan Filistinlileri kurtarmak için mücadelelerinden vazgeçmediklerini anlattı.

Ebu Safiyye'nin Filistin direnişinin cesaretini temsil ettiğini, onlarca Filistinli doktor, hemşire ve sağlıkçının canlarını feda etmeye hazır olduklarını vurgulayan Pröbsting, şunları kaydetti:

"Ebu Safiyye, İsrail'in terörizmini gösteren bir sembol oldu. Bugüne kadar gözaltında tutulan Ebu Safiyye'nin avukatla görüşmesine İsrail izin vermedi. Büyük olasılıkla diğer Filistinli doktorlar gibi o da işkencelere maruz kaldı ve daha önce alıkonulan Filistinli doktorların başına geldiği gibi Ebu Safiyye de öldürülme tehdidiyle karşı karşıya. Doktor Hüsam Ebu Safiyye'nin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

450 gündür süren "İsrail terörüne" rağmen Filistin direnişinin yıkılmadığını belirten Pröbsting, "Direniş ölmedi ve bizler mücadeleye devam ediyoruz. Bizim destek gösterilerimiz hem burada hem de dünya geleninde devam ediyor." diye konuştu.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Çamlıca Camisi'ndeki "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" sona erdi
Halk otobüsü şoförü, nefes borusuna yiyecek kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtardı
İstanbul'da etkili olan sağanak gece saatlerine kadar sürecek
Kastamonu'da etkili olan sis dronla görüntülendi
Güngören'de lastiği üçüncü kez çöken yolda oluşan çukura giren otomobil zarar gördü

Benzer haberler

Filistin Spor Federasyonu: İsrail, Gazze'de 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdü

Filistin Spor Federasyonu: İsrail, Gazze'de 95'i çocuk 708 sporcuyu öldürdü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan oksijen sıkıntısı, hasta bebeklerin hayatını tehdit ediyor

İrlanda'da İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye'ye destek yürüyüşü

Avusturya'da, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için dayanışma gösterisi

Avusturya'da, İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için dayanışma gösterisi
Lübnan ordusu ülkenin güneyinde İsrail'in çekildiği beldelere konuşlanmayı sürdürüyor

Lübnan ordusu ülkenin güneyinde İsrail'in çekildiği beldelere konuşlanmayı sürdürüyor
İsrail'in Filistin'de okulları ve hastaneleri bombalaması İsveç'te protesto edildi

İsrail'in Filistin'de okulları ve hastaneleri bombalaması İsveç'te protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet