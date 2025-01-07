AB'den Gazze'de insani yardım çalışanlarına saldırılara ilişkin "Yardım çalışanları işlerini yapmalılar" açıklaması
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Gazze'de Birleşmiş Milletlerin (BM) hayat kurtarma konusunda "kırılma noktası" yaşandığına dair açıklaması üzerine, tüm taraflara insani yardım çalışanlarına işlerini yapmalarına izin verme çağrısı yaptı.
Brüksel
AB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, AA muhabirinin İsrail'in Gazze'de hastaneleri, hastaları ve doktorları hedef alan saldırılarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'in "Gazze'de hayat kurtarma çabalarının kırılma noktasında olduğuna" dair açıklaması hatırlatılan Hrncirova, AB'nin bu konudaki tutumuyla ilgili şunları söyledi:
"AB Komisyonunun Hazırlık, Kriz Yönetimi ve Eşitlikten sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Tom Fletcher ile temas halindeydi. Bir telefon görüşmesi yaptılar ve durumu ele aldılar. Tüm tarafları insani yardım konvoylarına saldırmamaya çağırıyoruz. İnsani yardım çalışanları, işlerini yapmalılar. Herkesi uluslararası insani hukuku yerine getirmeye çağırıyoruz."
İsrail ile Ortaklık Konseyi Toplantısı
AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El-Anouni de AA muhabirinin "AB-İsrail Ortaklık Konseyi toplandığında hastanelere ve doktorlara yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini İsrailli muhataplarınıza iletecek misiniz?" sorusu üzerine, bu toplantının yapılmasıyla ilgili görüşmelerin sürdüğü ancak bu konuda bir takvimin netleşmediği yanıtını verdi.
El-Anouni, Filistin Yönetimi ile de yüksek düzeyli işbirliği diyalogu için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
Sözcüler, İsrail'in sağlık çalışanları ve hastanelere yönelik saldırılarıyla ilgili ise yorum yapmadı.
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde dün akşam bir araya gelen çoğu sağlık çalışanı gösterici, AB'yi İsrail'in Gazze'deki soykırımında suç ortağı olmakla itham etmiş, sağlık sektörünün hedef alınmasının soykırım hedefiyle uygulanan bilinçli bir strateji olduğunu dile getirmişti.