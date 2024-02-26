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Dünya

Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınları "felaket boyutlara" ulaşabilir

Avustralya'da yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Victoria eyaletinde 22 Şubat'ta çıkan yangının bazı bölgelerde "felaket boyutlara" ulaşabileceği konusunda uyardı.

Ekip, Salih Okuroğlu  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Avustralya'nın güneydoğusundaki orman yangınları "felaket boyutlara" ulaşabilir

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre itfaiye yetkilileri, eyalette devam eden yangını söndürme çalışmaları için 500'den fazla itfaiye personelinin görev aldığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında helikopter ve meteoroloji uçakları dahil 24 hava aracının faaliyette olduğu bildirildi.

Yetkililer, yangının başladığı günden bu yana yaklaşık 19 bin 500 hektardan fazla alanın kül olduğunu ifade etti.

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM) yetkilisi Angus Hines de gelecek günlerde sıcak ve rüzgarlı bir hava durumu öngördüklerini, bu nedenle yangınının 28 Şubat'ta "felaket boyutlara" ulaşma riski taşıdığını vurguladı.

Victoria Başsavcısı ve Acil Servis Bakanı Jaclyn Symes, yangın tehlikesinin geniş bir alana yayılabileceği uyarısında bulunarak, "Bölgede halihazırda bir yangın olması nedeniyle endişelenilmesi ve hazırlanılması gereken çok şey var." dedi.

Victoria eyaletinin batısında 22 Şubat'ta orman yangını çıkmış, yetkililer, rüzgarın alevleri kuzeydoğuya taşıdığını ve bölge civarındaki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

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