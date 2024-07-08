Dolar
32.73
Euro
35.48
Altın
2,373.67
ETH/USDT
3,034.70
BTC/USDT
57,132.00
BIST 100
10,910.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle 3 gün sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın Kuzey Toprakları eyaletine bağlı Alice Springs kentinde polislere yönelik saldırı iddialarını da içeren şiddet olaylarının ardından 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Salih Okuroğlu  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle 3 gün sokağa çıkma yasağı

Ankara

News.com.au sitesinin haberine göre, Kuzey Toprakları eyaleti Polis Komiseri Michael Murphy, olaylara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Murphy, son 72 saat içinde meydana gelen şiddet olayları nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Yasağın 3 gün boyunca akşam 10.00'dan sabah 06.00'ya kadar süreceğini aktaran Murphy, karar kapsamında bölgeye gelen herkesin polis tarafından durdurulabileceğini ve gerekirse bölgeyi terk etmesini isteyebileceğini belirtti.

Murphy, polis talimatlarına uyulmamasının para cezası hatta gözaltıyla sonuçlanabileceği uyarısında bulundu.

Eyalet Başbakanı Eva Lawler, basın toplantısında yaptığı açıklamada, alınan kararı desteklediğini ve kentteki şiddet olaylarına müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Lawler, "İşte bu yüzden sokağa çıkma yasağı mevzuatını getirdik. Artık bu karardan polis komiserinin sorumlu olduğu eksiksiz bir sürecimiz var." diye konuştu.

Kararın siyasi gerekçelerle alınmadığını ifade eden Lawler, yasağın kentteki insanların güvenliği için getirildiğini söyledi.

Sokağa çıkma yasağının herkesi kapsadığı belirtildi.

Kuzey Bölgesi'nde mayısta yürürlüğe giren yasa uyarınca eyaletin polis komiseri, "kamu düzensizliğine" müdahale etmek için 72 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etme yetkisine sahip bulunuyor.

Olaylar

Basında yer alan haberlerde, kentteki şiddet olaylarında polis memurunun araçla ezildiği, bacağı ve kolunda kırıklar oluştuğu öne sürülmüştü.

Olayın ardından bölgeye ilave polis ekiplerinin sevk edildiği ve "80 kadar" kişinin katıldığı şiddet olaylarına müdahale etmeye çalıştığı kaydedilmişti.

Öte yandan 3'ü kadın 4 kişilik polis ekibinin yaklaşık 20 kişilik grubun saldırısına uğradığı da iddia edilmişti.

Alice Springs'de 27 Mart'ta "kısmi sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti

Alice Springs'de aralarında gençlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişinin bir işletmeye tuğla veya taş atarak saldırdığı görüntüler, sosyal medyada yayılmaya başlamış ve 27 Mart'ta "2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma" yasağı uygulanacağı açıklanmıştı.

Karar kapsamında kentte 2 hafta boyunca 18 yaş altı gençlere her gün 18.00'de başlayacak 12 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Ayrıca, kentin dış kesimlerindeki bir bölgede yaklaşık 150 kişinin de benzer şiddet olaylarına karıştığı aktarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sele ilişkin açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, eylemi sürdürüyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda aksayan seferler normale döndü

Benzer haberler

Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle 3 gün sokağa çıkma yasağı

Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle 3 gün sokağa çıkma yasağı

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör istifa etti

Avustralya Parlamentosu önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 4 kişi gözaltına alındı

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör Payman'dan açıklama

Avustralya'da "Filistin'in tanınması" önergesini desteklediği için ceza alan senatör Payman'dan açıklama
Avustralya'da soyu tükenmekte olan bandikut faresi yeni gen haritası sayesinde kurtarılabilir

Avustralya'da soyu tükenmekte olan bandikut faresi yeni gen haritası sayesinde kurtarılabilir
Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar uzatıldı

Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da sokağa çıkma yasağı 8 Temmuz'a kadar uzatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet