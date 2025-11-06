Küresel ısınma 2 derecenin altında tutulursa, Büyük Set Resifi'nin bir kısmı "iyileşebilir"
Araştırmacılar, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların 2050'ye kadar hızla azalacağını ancak küresel ısınma 2 santigrat derecenin altında tutulursa bazı kısımlarının ısıya adapte olarak "iyileşebileceğini" ortaya koydu.
Ankara
Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırmada, Queensland Üniversitesinden bilim insanları, küresel ısınmanın Avustralya'nın kuzeydoğu sahili boyunca uzanan Büyük Set Resifi üzerindeki etkisini modelledi.
Buna göre araştırmacılar, emisyon ve küresel ısınmanın bu şekilde sürmesi halinde 2050'ye kadar mercanların hızla azalacağı tahmininde bulundu.
Öte yandan, mercanların ısıya adaptasyon şansı olduğuna işaret eden araştırmacılar, küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulması halinde, Büyük Set Resifi'nin bazı kısımlarının buna adapte olarak "iyileşebileceğini" ortaya koydu.
Araştırmacılardan Peter Mumby, "Emisyonları azaltmak ilk önceliğimiz olmalıdır. Bu her şeyden daha büyük bir etki yaratacaktır." ifadelerini kullandı.
Büyük Set Resifi
Dünyanın "en büyük yaşayan yapısı" olarak tanımlanan 2 bin 300 kilometrelik Büyük Set Resifi, çok çeşitli deniz canlısına ev sahipliği yapıyor.
Büyük Set Resifi'ni kaplayan mercanlar, okyanus ekosisteminin temel taşlarından biri olarak gezegen için hayati öneme sahip.
"Denizin mimarı" olarak da adlandırılan mercanlar, deniz canlılarının yaklaşık yüzde 25'ine ev sahipliği yapan dev yapıları oluşturuyor.
Ancak tekrarlayan ağarma olayları, canlı renklerle kaplı mercan alanlarını hızla beyaza çeviriyor.