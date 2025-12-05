Dolar
42.51
Euro
49.56
Altın
4,224.62
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi”ne katılıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da “Araklı Adalet Sarayı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü

ABD'li televizyon yıldızı Oprah Winfrey, Avustralya'da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenlemenin "dünya çapında bir ilk" olduğunu ve ülkenin gençlerin hayatını iyi yönde değiştireceğini belirtti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü

Ankara

Avustralya basınında yer alan haberlere göre Winfrey, turnesi kapsamında Avustralya'nın Sidney şehrinde bulunan TikTok Entertainment Centre'daki ilk etkinliğinde, 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan düzenlemeye değindi.

Winfrey, Avustralya'nın 16 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya yasağının dünyada bir ilk olduğunu ve çocukların hayatlarını daha iyiye doğru değiştireceğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sosyal medya bağımlılığının gençler üstündeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Winfrey, yüz yüze iletişim kuramayan ve sohbet edemeyen birçok genç olduğunu vurguladı.

Winfrey, özellikle erkeklerin çok erken yaşta cinsel içeriklere maruz kaldığı için bu sorunları yaşadığını dile getirdi.

ABD'li televizyon yıldızı Winfrey, "Gerçek bir insanla konuşarak sosyalleşmeyi deneyimlemediler. Bir kez daha, Avustralya dünyanın geri kalanına öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Winfrey, mesleğe ilk başladığı yıllarda ırk ayrımcılığıyla karşılaştığını belirterek, nazik, dürüst ve bilinçli olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Avustralya'da 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişim yasağı

Yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, bu tarihten itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Dünyada bir ilk olarak uygulanacak yeni yasaya göre, 16 yaş altındaki çocuklar YouTube videolarını izleyebilecek ancak hesap oluşturamayacak, bu nedenle içerik yükleme ve platformda etkileşimde bulunma imkanı olmayacak.

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, Facebook ve Instagram 4 Aralık'ta Avustralya'daki yaklaşık yarım milyon hesabı kapatmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini gördü
Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu
Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Adalet Bakanı Tunç: 11. Yargı Paketi, 12 farklı kanunda değişiklik öngörüyor

Benzer haberler

Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü

Oprah Winfrey, Avustralya'daki 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağını övdü

Meta, Avustralya'da sosyal medya yasağı yaklaşırken 16 yaş altı hesapları kapatmaya başladı

Avustralya'ya göre, Çin’in askeri yığınağı Pasifik’te endişe yaratıyor

Avustralyalı Bakan Wells, sosyal medya yasağını örnek almak için temasa geçen liderler olduğunu söyledi

Avustralyalı Bakan Wells, sosyal medya yasağını örnek almak için temasa geçen liderler olduğunu söyledi
Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu

Avustralya'da fosil yakıt karşıtı protesto nedeniyle gemi trafiği durduruldu
Avustralya'da köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Avustralya'da köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet