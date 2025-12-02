Dolar
42.42
Euro
49.31
Altın
4,207.43
ETH/USDT
2,825.50
BTC/USDT
87,364.00
BIST 100
11,126.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni”nde konuşuyor.
logo
Dünya

Avustralya'ya göre, Çin’in askeri yığınağı Pasifik’te endişe yaratıyor

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Çin’in Pasifik'te artan askeri faaliyetlerinin bölge ülkelerinde "kaygıya yol açtığını" söyledi.

Nuri Aydın  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Avustralya'ya göre, Çin’in askeri yığınağı Pasifik’te endişe yaratıyor

İstanbul

ABC News'in haberine göre, Kokoda Track Foundation tarafından başkent Canberra'da düzenlenen programda konuşan Wong, "Çin’in askeri yığınağının kaygı verici bir hızla arttığını görüyoruz. Bu durum, (Pasifik) bölgenin beklediği şeffaflık olmadan gerçekleşiyor." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Wong, küresel çok taraflı sistemin de baskı altında olduğunu belirterek, "Dünya, üzerinde uzlaştığımız taahhütleri yerine getirmekte geri kalıyor. Kurallar dezenformasyon, müdahale ve siber saldırılar gibi yeni tehditler karşısında gerektiği gibi korunmuyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya’nın barış ve güvenlik konusunda "Pasifik öncelikli" bir yaklaşım izlediğini vurgulayan Wong, bölgede faaliyet gösteren özellikle Çin gibi aktörlerin, Pasifik ülkelerinin egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

"Burası bizim evimiz." diye konuşan Wong, dış aktörlerin Pasifik’in güvenliğine yönelik artan ilgisinin bazı sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, dün yaptığı açıklamada, kendi topraklarına doğru yola çıkma olasılığına karşı Filipin Denizi'nde Çin'e ait bir donanma filosunu izlediklerini duyurmuştu.

Özel bir istihbarat şirketinin yayımladığı raporda ise söz konusu Çin donanmasında yüksek ateş gücüne sahip bir uçak gemisiyle bir muhrip, bir fırkateyn ve bir ikmal gemisinin bulunduğu iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı
Doğu Akdeniz 2025 Davet Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Afet haberciliği salt bir gazetecilik pratiği değildir
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu için tüm taraflara resmi yazımızı yakın zamanda göndereceğiz

Benzer haberler

Avustralya'ya göre, Çin’in askeri yığınağı Pasifik’te endişe yaratıyor

Avustralya'ya göre, Çin’in askeri yığınağı Pasifik’te endişe yaratıyor

Avustralyalı Bakan Wells, sosyal medya yasağını örnek almak için temasa geçen liderler olduğunu söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron 3-5 Aralık'ta Çin'i ziyaret edecek

Çin'in kripto varlıklara ilişkin uyarıları kripto para piyasasını vurdu

Çin'in kripto varlıklara ilişkin uyarıları kripto para piyasasını vurdu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdı
Tokyo-Pekin gerginliği sürerken Japon şarkıcının Çin'deki konseri yarıda kesildi

Tokyo-Pekin gerginliği sürerken Japon şarkıcının Çin'deki konseri yarıda kesildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet