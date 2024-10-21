Dolar
34.24
Euro
37.20
Altın
2,732.37
ETH/USDT
2,722.30
BTC/USDT
68,538.00
BIST 100
8,793.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında öldüğü iddia edilen elebaş Fetullah Gülen'in son görüntüleri 13 Ekim’de AA tarafından çekilmiş. -VTR-
logo
Dünya

Avustralya'da Aborjin Senatör Thorpe'tan İngiltere Kralı'na, "Burası senin toprağın değil" tepkisi

Avustralya'nın Aborjin kökenli Senatörü Lidia Thorpe, Avustralya'yı ziyaret eden İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasına, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." diye tepki gösterdi.

Dilara Karataş  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Avustralya'da Aborjin Senatör Thorpe'tan İngiltere Kralı'na, "Burası senin toprağın değil" tepkisi

Ankara

Ulusal basındaki haberlere göre Kral Charles, ülkedeki temaslarının ikinci gününde başkent Canberra'da Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefetteki Liberal Partinin lideri Peter Dutton tarafından karşılandı.

Başbakan Albanese, parlamentodaki konuşmasında, "Burada, demokrasimizin kalbinde sizi ilk kez hükümdar olarak ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diyerek Kral Charles'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sundu.

Kral Charles da Albanese'in ardından Avustralya Parlamentosuna hitap etti. Avustralya'daki öğrencilik yılları, ülkenin iklim değişikliğine karşı savunmasızlığı ve "First Nations (İlk Halklar)" yerli halkı hakkında konuştu.

Konuşmasını bitirmesinin ardından Kral Charles, kürsüden ayrılırken, platforma doğru yaklaşan Aborjin Senatör Lidia Thorpe'un "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." tepkileriyle karşılaştı.

Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırdı.

İngiliz kraliyetinin bu ülkeyi işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Kral Charles bu toprakların meşru hükümdarı değildir." dedi.

Senatör Thorpe, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından parlamentodan çıkarıldı.

Avustralya'da 2017'de ülkenin dört bir yanından bir araya gelen yerli liderlerin oluşturduğu "Uluru Ulusal Anayasa Komisyonu"nun teklifiyle hazırlanan "Uluru Bildirisi"nde "söz hakkı, antlaşma ve hakikatin beyanı" talep edilmişti.

Ancak bu sürecin devamında düzenlenen "Mecliste Yerli Sesi" referandumunda Avustralya'nın tüm eyaletlerinde büyük çoğunluk yüzde 60,5 "hayır" oylarıyla, Torres Strait Islanders ve Aborjinlerden oluşan "Mecliste Yerli Sesi" heyetinin kurulmasını reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı
"Yenidoğan çetesi"nin telefon görüşmelerine diploması askıda olan doktorun obezite ameliyatı da takıldı
"Yenidoğan çetesi"nin ölümüne sebep olduğu bebeklerin babaları yaşadıklarını anlattı
Terör örgütü DEAŞ'ın bomba yapımı eğitimi verdiği belirlenen şüpheli İstanbul'da yakalandı
FETÖ kaynakları, örgüt elebaşı Gülen'in öldüğünü iddia etti

Benzer haberler

Avustralya'da Aborjin Senatör Thorpe'tan İngiltere Kralı'na, "Burası senin toprağın değil" tepkisi

Avustralya'da Aborjin Senatör Thorpe'tan İngiltere Kralı'na, "Burası senin toprağın değil" tepkisi

Avustralya, İsrail'e yönelik askeri ihracat izinlerini yeniden değerlendiriyor

Avustralya'da binlerce kişi hükümetin Orta Doğu'da ateşkes çağrısı yapması talebiyle yürüdü

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong'dan Orta Doğu'da ateşkesi desteklemeyen muhalefete tepki

Avustralya Dışişleri Bakanı Wong'dan Orta Doğu'da ateşkesi desteklemeyen muhalefete tepki
Elon Musk-Avustralya Başbakanı Albanese sürtüşmesi

Elon Musk-Avustralya Başbakanı Albanese sürtüşmesi
Avustralya'da Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi

Avustralya'da Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet