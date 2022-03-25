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Dünya

Avustralya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu yaptırım listesine aldı

Avustralya hükümeti, Ukrayna ile savaşan Rusya’ya destek verdiğini belirttiği Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve aile üyelerini yaptırım listesine aldığını duyurdu.

Recep Şakar   | 25.03.2022
Avustralya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu yaptırım listesine aldı

Melbourne

Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Rus tarafına uyguladıkları yaptırımları Lukaşenko ve aile üyelerini de listeye ekleyerek genişlettiklerini bildirdi.

Avustralya hükümetinin ayrıca Rusya lehine propaganda yapan 22 kişiyi daha listeye aldığını belirten Payne, "Rusya'nın demokratik yapıya sahip komşunu yasa dışı, sebepsiz işgalini destekleyenlerin yüksek bedel ödemesini sağlamaya odaklanmış çabalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Payne, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Lukaşenko yönetimindeki Belarus hükümeti, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarında Rusya'ya ve askeri güçlerine stratejik destek sağlamaya devam ediyor. Daha önce Belarus hükümetinde üst düzey ulusal güvenlik görevlerinde bulunan oğlu Viktor Lukaşenko ve Belarus First Lady'si eşi Galina Lukaşenko'ya da yaptırım uyguluyoruz."

Avustralya, Rusya ve yanlılarına kısıtlayıcı önlemleri uygulamaya koymuştu

Avustralya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Başbakan Mihail Mişustin ve İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e Avustralya'ya giriş yasağı getirmişti.

Avustralya'nın uygulamaya koyduğu yaptırımlar çerçevesinde, Rus oligarkların yanı sıra Rusya Merkez Bankasının uluslararası rezervlerini ve yatırımlarını zayıflatacak şekilde kısıtlayıcı önlemler de uygulamaya başlanmıştı.

Yaptırımlar, Rus bankalarının SWIFT kodlarını küresel ödeme mesajlaşma sisteminden çıkararak, Rus ticaret ve yatırım akışlarını kesintiye uğratıp Rusya ekonomisine ciddi maliyetler getirmeyi hedef almıştı.

Avustralya'nın yaptırımları kapsamında, Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin de dahil olmak üzere 13 Belarus kişi ve kuruluşunu yaptırım listesine almıştı.

Ayrıca Avustralya’da ticari faaliyetleri de bulunan 41 oligark ve yakın aile üyeleri de dahil olmak üzere bugüne kadar 460'tan fazla kişi, işletme ve kuruluşa yaptırım uygulanıyor.​​​​​​​

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