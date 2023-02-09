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Dünya

Avrupa'daki Türklerin topladığı yardımların depremzedelere gönderilmesi sürüyor

Avrupa'daki Türklerin depremzedeler için topladığı yardımlar deprem bölgesine gönderilmeye devam ediyor.

Ekip   | 09.02.2023
Avrupa'daki Türklerin topladığı yardımların depremzedelere gönderilmesi sürüyor

Amsterdam

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Hamburg Eyalet Birliğinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için hayırsever iş insanlarının katkılarıyla tedarik ettiği 900 jeneratör uçakla deprem bölgesine yollandı.

Jeneratörler, Türkiye'deki AFAD yetkililerine ulaştırılmak üzere Berlin Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağına yüklendi.

DİTİB Nord Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Gök, teslimat sırasında yaptığı açıklamada, deprem bölgesinden gelen haberleri yakından takip ettiklerini, özellikle arama kurtarma çalışmalarında en fazla ihtiyaç duyulan malzemelerin başında jeneratörün olduğunu söyledi.

DİTİB Federal Kadın Birliği Başkanı Safiye Kılınç ise "Allah bir daha böyle büyük felaketleri memleketimize yaşatmasın. Yüreğimiz yanıyor, her depremzedenin acısını hepimiz en derin şekilde hissederek yaşıyoruz. Enkaz altından kurtarılan canları gördükçe bir nebze de olsa teselli buluyoruz. Bu tesellinin daha da büyümesi için hepimiz elimizden gelen desteği vermeliyiz." dedi.

Hollanda

Hollanda'daki Türklerin topladığı yardım malzemeleri de Türkiye'ye gönderiliyor.

Hollanda'da yaşayan Türklere ait dernek ve vakıfların başlattığı kampanyalarla toplanan ayni yardımlar THY uçaklarında Türkiye'ye taşınıyor.

THY yetkilileri, özellikle jeneratör ve ısıtıcı gibi acil ihtiyaçlar listesinin başında yer alan yardımların bekletilmeden tarifeli seferlerle Türkiye'ye ivedilikle ulaştırılmasına özen gösterildiğini açıkladı.

Sırbistan

Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinde "depremzedelerin acılarını azaltmak" için yardımlar toplandı.

Novi Pazar Gençlik Merkezi, gıda, kışlık giyecek ve ayakkabı, döşek, battaniye, çadır, hijyen ürünleri, bebek mamaları ve bezleriyle dolduruldu.

Novi Pazar'da arıcılık yapan Fikret Eminovic, satışa çıkardığı tüm balların gelirini Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacağını ifade etti.

Eminovic, "Novi Pazar'da Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere yardım toplandığını görünce böyle bir karar aldım. Bal satarak kardeş Türkiye halkına yardım etmek istedim." diye konuştu.

Romanya

Romanya'da sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği koordinasyonunda yardım kampanyaları başlattı.

Başkent Bükreş ile Köstence ve Cluj şehirlerinde organize olan gönüllüler, yardımseverin getirdiği giyecek, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi yardımları ayrı ayrı paketledi.

Romanya’daki bazı belediyeler de Türkiye için yardım kampanyası, Sağlık Bakanlığı da depremzedeler için kan bağışı kampanyası başlattı.

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