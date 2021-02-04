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Dünya

Avrupa'da elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı hızla artıyor

Avrupa Birliği'nde (AB), 2020 yılında elektrikli ve hibrit otomobillerin satışları arttı ve toplam pazardaki payları yüzde 22,4'e ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 04.02.2021
Avrupa'da elektrikli ve hibrit otomobillerin satışı hızla artıyor

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinde 2020 yılında yakıt türlerine göre otomobil satış verilerini içeren çalışmasını yayımladı.

Buna göre, 2020'de AB ülkelerinde satılan otomobillerin yüzde 47,5'i benzin, yüzde 28'i dizel, yüzde 11,9'u hibrit, yüzde 10,5'i elektrik ve yüzde 2,1'i de alternatif yakıtlı oldu.

AB ülkelerinde 2019 yılında toplam 7 milyon 514 bin 812 adet olan benzinli otomobil satışları 2020'de yüzde 37,3 azalarak 4 milyon 713 bin 778'e indi.

Benzer biçimde, dizel otomobillerin satışı 2019'daki 4 milyon 106 bin 951 seviyesinden yüzde 32,3 gerileme ile 2020'de 2 milyon 778 bin 817'ye düştü.

Hibrit otomobillerin 2019 yılındaki 742 bin 84 adetlik satışı ise 2020 yılında yüzde 59,4 artarak 1 milyon 182 bin 792'yi buldu.

Şarj edilebilir hibrit araçların (PHEV) 2019 yılında 139 bin 954 olan satışları da 2020 yılında yüzde 262,3 artarak 507 bin 59'a ulaştı.

Tamamen elektrikli otomobillerin (BEV) satışı 2019'da 247 bin 854 adet iken yüzde 117,4 artışla 2020'de 538 bin 772'ye çıktı.

Böylece elektrikli otomobiller ve şarj edilebilir hibrit araçların oluşturduğu ECV grubu otomobillerin 2020 yılındaki satışı 1 milyon 45 bin 831'i buldu.

Elektrik dışında diğer çeşitli alternatif yakıtları kullanan otomobil satışı ise önceki yıla göre yüzde 18,1 düşerek 2020'de 208 bin 372 oldu.

Böylece, AB ülkelerinde 2020 yılında benzin ve dizel dışındaki yakıtları kullanan otomobillerin toplam satışı önceki yıla göre yüzde 76,1 artarak 2 milyon 436 bin 995’e ulaştı.

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