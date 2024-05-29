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Dünya

Avrupa Parlamentosunda seçime günler kala "Rus müdahalesi" araması

Avrupa Parlamentosunda (AP) bir çalışanın 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimlerine Rusya lehine müdahale etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle arama yapıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Avrupa Parlamentosunda seçime günler kala "Rus müdahalesi" araması

Brüksel

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nisan 2024'te başlatılan bir dava çerçevesinde Brüksel Federal Adli Polisi, Brüksel Mahkemesi İnceleme Sulh Hakiminin emriyle bir AP çalışanının Schaerbeek ilçesindeki evinde ve AP'deki ofisinde arama yaptı.

Eş zamanlı olarak AB'nin ceza yargılaması işbirliği kurumu olan Eurojust ve Fransız adli makamları ile yakın işbirliği içinde bu çalışanın Strazburg'daki AP binasında bulunan ofisi de arandı.

"Dış müdahale", "pasif yolsuzluk" ve "bir suç örgütüne üyelik" şüphesiyle yapılan aramalara gerekçe olarak söz konusu AP çalışanının, Rusya'nın propagandasını yapmaları için "Avrupa'nın Sesi" (Voice of Europe) isimli haber sitesi aracılığıyla AP milletvekillerine yaklaşması gösterildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri öncesinde özellikle Rusya'nın müdahalesine karşı tedbirler alındığını duyurmuştu.

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