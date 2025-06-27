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Dünya

Anket: Polonyalıların yüzde 10’undan azı ülkelerinin Rusya ile savaşa hazır olduğunu düşünüyor

Polonya’da yapılan anket, halkın yalnızca yüzde 8’inin ülkelerinin Rusya ile savaşa hazırlıklı ve yüzde 9’unun ordunun böyle bir senaryo için yeterince donanımlı olduğuna inandığını ortaya koydu.

Eren Beksaç  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Anket: Polonyalıların yüzde 10’undan azı ülkelerinin Rusya ile savaşa hazır olduğunu düşünüyor

Priştine

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, IBRiS kamuoyu araştırma şirketi tarafından Defence24 haber sitesi ve Stand with Ukraine Vakfı için anket çalışması gerçekleştirildi.

Ankete katılanların yüzde 75'i, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 12’si Rusya’nın Polonya’ya saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti, yüzde 23’ü ülkeleri saldırıya uğrarsa gönüllü silah altına alınmayı kabul etti.

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Ankete katılanların yüzde 67’si Rusya’nın bir NATO ülkesine saldırması halinde Polonya’nın yardım etmesi gerektiğini, yüzde 57’si ise ülkelerine saldırılması durumunda ABD’nin yardım edeceğini düşündüğünü bildirdi.

Polonya halkının yalnızca yüzde 8’inin ülkenin Rusya ile savaşa hazırlıklı olduğuna inandığını belirttiği ankette, katılımcıların yüzde 9’u ise ordunun böyle bir senaryo için yeterince donanımlı olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ukrayna

Ukrayna’daki savaşa ilişkin, ankete katılanların yüzde 52’si Polonya’nın bu ülkeye uluslararası platformlarda siyasi destek vermesi gerektiğini ve yüzde 35’i ekonomik desteğini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 37’si Ukrayna’nın NATO üyeliği ve yüzde 35’i Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdi.

Ukrayna’ya askeri yardımın arttırılması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 5 olurken katılımcıların yüzde 35'i mevcut düzeyde kalması ve yüzde 46'sı ise azaltılması ya da tamamen durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ankete katılanların çoğu savaşın yıllarca sürebileceğini düşündüğünü belirtti, Ukrayna’nın zafer kazanma ihtimalini yüksek görenlerin sayısı ise oldukça düşük kaldı.

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