Avrupa Parlamentosu üyelerinden Güney Afrika'nın İsrail'i soykırımla suçladığı davaya destek
Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı üyeleri Clare Daly, Mick Wallace ve Grace O'Sullivan, Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) Güney Afrika tarafından İsrail'e karşı açılan soykırım davasına desteğini bildirdi.
Ankara
Daly, X hesabından ICJ'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nın önünden Wallace ile fotoğrafını paylaşarak, "İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan Güney Afrika'nın ICJ'deki davasının başlamasına tanıklık ederken, Lahey'deki Barış Sarayı'nın dışındaki uluslararası kalabalıkta kararlı bir ruh hali var." yazdı.
- Uluslararası Adalet Divanında İsrail'e, Gazze'de "soykırım niyetini kanıtladığı" suçlaması yöneltildi
- AA fotoğrafları İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak sunuldu
"Bugün yargılanan sadece İsrail değil, uluslararası toplumdur." değerlendirmesinde bulunan Daly, Gazze'de "soykırımın durdurulması" çağrısı yaptı.
Determined mood here in a truly international crowd outside the Peace Palace at the Hague, as we witness the opening of South Africa's case at the #ICJ accusing Israel of genocide in Gaza. It's not just Israel on trial today; it's the international community. #StopGazaGenocide pic.twitter.com/9xI0ilI0GU— Clare Daly (@ClareDalyMEP) January 11, 2024
Daly ile birlikte Barış Sarayı'nın önünde bulunan Wallace ise X'te yaptığı paylaşımda, "Güney Afrika'nın hukuk ekibi Lahey'de İsrail'e karşı soykırım suçlamasını sunmaya başladı. Filistin halkına karşı yürütülen kasıtlı zulümleri ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.
The legal team for South Africa begin presentation of their charge of Genocide against #Israel at The Hague - laying out the deliberate atrocities carried out against the #Palestinian people... pic.twitter.com/upXsir3lev— Mick Wallace (@wallacemick) January 11, 2024
Paylaşılan fotoğraflarda Daly ve Wallace'in davayı kurulan ekranlardan izleyen kalabalığın arasında Filistin bayrağı taşıdıkları görülüyor.
O'Sullivan ise paylaşımında İsrail'in aleyhine açılan davaya desteğini bildirerek, "Korkunç video kanıtları, mağdurların ifadeleri ve İsrailli bakanların içler acısı açıklamaları karşısında harekete geçme yükümlülüğümüz var. Ateşkes, hemen şimdi." cümlelerine yer verdi.
Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması bugün başladı.
Güney Afrika'nın İsrail'e karşı ICJ'de açtığı "soykırım davası"
1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.
Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.
Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önce yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.