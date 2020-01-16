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Dünya

Avrupa Haber Ajansları Birliği: AA Kahire ofisi çalışanları derhal salıverilmeli

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlediği baskını şiddetle kınayarak, çalışanların derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Zehra Ulucak   | 16.01.2020
Avrupa Haber Ajansları Birliği: AA Kahire ofisi çalışanları derhal salıverilmeli

Ankara

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA),  Mısır güvenlik güçlerinin Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını şiddetle kınadı.

EANA'dan yapılan açıklamada, Mısır güvenlik güçlerince AA'nın Kahire ofisine düzenlenen baskının şiddetle kınandığı belirtilerek, "EANA, üyesi Anadolu Ajansının ve gazetecilerinin yanındadır. EANA Yönetim Kurulu olarak, demokrasinin temel değerlerine büyük önem veriyor ve özgür gazeteciliği, demokratik toplumların temel taşı olarak görüyoruz. Bu sebeple bu değerlere karşı hareket etmek son derece kınanabilir bir eylem biçimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, EANA Yönetim Kurulunun, Mısır makamlarının gözaltına alınan gazetecileri derhal serbest bırakması ve gözaltıların yasal dayanakları hakkında uluslararası kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AA Kahire ofisine 14 Ocak'ta baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. 

Baskın günü TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Dün sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Baskının nedeni açıklanmamıştı.

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Avrupa Haber Ajansları Birliği: AA Kahire ofisi çalışanları derhal salıverilmeli