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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, yardım tırları Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

Hamdi Yıldız, Burak Dağ  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı Fotoğraf: Mohamed Elshahed - AA

İstanbul

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariye" kanalında yayınlanan haberde, Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen insani yardım tırlarının Gazze Şeridi'ne giriş yapmaya başladığı ifade edildi.

Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na ulaşan 95 tırın Gazze'ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi'ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını açıklamıştı.

Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayınlaması üzerine İsrail, ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

Türk yardımları ateşkesin ilk gününde Ürdün'den Gazze'ye ulaştırılmak üzere tırlara yükleniyor

Türk yardım kuruluşlarının Ürdün'ün başkenti Amman'daki Birleşmiş Milletler (BM) depolarında bulunan yardımları Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere tırlara yüklenmeye başlandı.

Türkiye'deki insani yardım kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere gönderdiği yardımlar, ateşkesin yerel saatle 11.15’te (TSİ 12.15) yürürlüğe girmesiyle Ürdün'den yola çıkıyor.

Yardımları organize etmek için Amman'da bulunan Yeryüzü Kalkınma Derneği Başkanı Ahmet Yasir Feten'in AA'ya yaptığı açıklamaya göre, 2024'ün sonunda Gazze Şeridi için toplanan yardımlar, ateşkesin yürürlüğe girdiği ilk gün Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Türk yardım kuruluşlarının, 15 ayı aşkın süredir İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere yardım ulaştırabilmek için harekete geçtiğinin altını çizen Feten, uzun süredir Birleşmiş Milletler’in Amman'daki depolarında tutulan yardımların bugün Gazze'ye yollanacağını duyurdu.

Gazze'ye insani yardım gönderen kuruluşların, Yeryüzü Kalkınma, Yeryüzü Doktorları, Deniz Feneri, Umuda Koşanlar, Tebessüm, Hak İnsani Yardım dernekleri olduğu kaydedildi.

İsrail, Hamas'ın Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası Gazze'de ateşkesin TSİ 12.15'te başladığını duyurmuştu.

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