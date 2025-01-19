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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeliler ateşkesin yürürlüğe girmesini büyük sevinçle karşıladı

Gazzeliler, İsrail'in 471 gündür devam eden saldırılarının ardından ateşkesin başladığı anlarda büyük sevinç ve coşku yaşadı.

Hamdi Yıldız  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Gazzeliler ateşkesin yürürlüğe girmesini büyük sevinçle karşıladı Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

İstanbul

Ateşkesin başladığının duyurulmasıyla, özellikle yerinden edilen ailelerin kaldığı çadır kampları başta olmak üzere tüm Gazze Şeridi'nde kutlamalar yapıldı.

Sevinç gösterileri düzenleyen Gazzeliler, tekbirler getirdi, direniş güçlerine ve Hamas'a destek sloganları attı.

Gazzeli gençler ellerinde Filistin bayraklarıyla konvoy oluştururken, gençlerin hep birlikte "Burada kalacağız" marşını söyledikleri videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından bazı Filistinlilerin, içine girilebilir durumdaki evlerine yerleşmeye çalıştığı görüldü.

Gazze'deki hükümet, daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapılacak çalışmalar ve insani yardımlara ilişkin planların hazır olduğunu duyurmuştu.

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