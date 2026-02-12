Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırıda ikisi çocuk ve biri kadın, 3 Filistinli yaralandı.

Ramzi Mahmud, Hamdi Yıldız  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'deki saldırısında 3 kişi yaralandı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail askerine ait araçlardan güneydeki El-Meslah bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara yoğun ateş açıldı.

Saldırılarda ikisi çocuk ve biri kadın; yaralanan 3 Filistinli, Han Yunus'taki Nasır Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda kontrolündeki bölgelere savaş uçaklarıyla da saldırı düzenledi.

Refah şehrinin batı bölgeleri ise yoğun topçu ateşine maruz kalırken, bu saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail topçuları ise Cibaliye Kampı'nın doğu bölgelerini bombaladı.

Türkiye ve dünya gündemi
Bodrum ve Milas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
İstanbul'da, Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
Amasya’da biyogaz tesisinde gazdan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde çalışma yaparken batan traktör çıkarıldı
