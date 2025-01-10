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Dünya

Aşırı sağcı lider Weidel ile Musk'ın X'teki canlı yayını Alman medyasında eleştirildi

Alman medyasında, ABD'li milyarder Elon Musk ile aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel'in sosyal medya platformu X'te canlı yayında yaptıkları sohbet eleştiri konusu oldu.

Cüneyt Karadağ  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Aşırı sağcı lider Weidel ile Musk'ın X'teki canlı yayını Alman medyasında eleştirildi

Berlin

Focus dergisinin haberinde, "Bolca kahkaha, çözüm yok, biraz Hitler" başlığı kullanılarak, canlı sohbetin, bir röportaj ve gazeteci ile politikacı arasında geçen bir konuşma olmadığı belirtildi.

Haberde, sohbetin, ortak hedefi olan 2 kişi arasındaki bir görüşmeden ibaret olduğu, amacın da AfD'yi seçim kampanyasında desteklemek olduğu ifade edildi.

Stern dergisinin "Elon Musk'ın Alice Weidel ile sohbetindeki en büyük 5 yalan" başlığını taşıyan haberinde de sohbette, yanlış ifadelerin kullanıldığı belirtildi.

Haberde, sohbette geçen "Almanya nükleer enerjiden aşamalı olarak vazgeçen tek ülke." "Almanya tüm OECD ülkeleri arasında en yüksek vergilere sahip ülke." "Gençler daha iyi bir eğitim sistemi için AfD'ye oy veriyor." "Hitler bir komünistti." "Bill Gates koronavirüs pandemisi sırasında kendi mRNA aşısını satmaya çalıştı" ifadelerinin tümünün yalan olduğu vurgulandı.

"X'te Musk ve Weidel: Hitler karşılaştırması itirazsız kalıyor" başlığını kullanan Berliner Morgenpost, ikili arasındaki sohbetin karşılıklı hayranlık üzerine kurulu olduğunu kaydetti.

Welt gazetesi de Weidel'in Adolf Hitler hakkında söylediği "O komünist, sosyalist bir tipti." ifadesini manşete taşıyarak bunu eleştirdi.

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