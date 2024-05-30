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Dünya

Aşırı sağcı lider Le Pen, Macron'u, Fransa'yı Rusya ile savaşa sürüklemekle suçladı

Fransa'da son 2 cumhurbaşkanı seçiminde Emmanuel Macron'un baş rakibi olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ülkenin Rusya ile savaşa girmesini istediğini ileri sürdü.

Şeyma Uzundere  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
Aşırı sağcı lider Le Pen, Macron'u, Fransa'yı Rusya ile savaşa sürüklemekle suçladı

Ankara

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen, France Info kanalında katıldığı programda, Macron'un, Rus askeri üslerini "etkisiz hale getirmesi" için Ukrayna'nın Batı silahlarını kullanmasına izin verilmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Macron'un bu açıklamalarını çatışmaya "yeni bir yatırım adımı" olarak niteleyen Le Pen, "Macron, Fransa'nın savaşa girmesini istiyor. Bu açıklaması, buna yönelik yeni bir adım. Buna karşıyım ve bunun vatandaşlarımızın güvenliği için büyük bir risk yarattığına inanıyorum." dedi.

Kiev'e yalnızca savunma silahları tedarikinin sağlanmasından yana olduğunu belirten Le Pen, "Almanya ve ABD gibi, Ukrayna'ya Rus topraklarındaki hedefleri vurması için Batı silahlarını kullanma izni verilmesine karşı olduğunu" kaydetti.

Le Pen, bunun "3. Dünya Savaşı riski" yaratabileceğine işaret etti.

Macron, 28 Mayıs'taki Almanya ziyareti sırasında, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla ülkeden, Rusya'daki askeri mevzilere saldırması için yetki verilmesini istediğini açıklamıştı.

Macron buna gerekçe olarak Ukrayna'nın doğusundaki cephe hatlarının olduğu bir haritayı göstererek, "Ukrayna toprakları fiilen saldırıya uğruyor. Rusya'da bulunan üslerden fiilen saldırıya uğradı. Ukraynalılara şehirlerini korumaları gerektiğini nasıl açıklayacaksınız? Eğer onlara 'Füzelerin ateşlendiği noktaya ulaşmamalısınız' derseniz o zaman temelde şunu söylemiş olursunuz. 'Size silah sağlayacağız ama siz de kendinizi savunmayın.'" değerlendirmesinde bulunmuştu.


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